Du karting en prison: la polémique enfle en France

Trois équipes – détenus, surveillants et habitants de Fresnes – s’affrontaient lors d’épreuves variées : questionnaire, karting, mime ou tir à la corde au-dessus d’une piscine.

Le Garde des Sceaux a tweeté : « Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j’ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting. »

Dans la vidéo, Djibril Dramé, organisateur de ce « Koh Lanta des cités » – dont une première édition opposant jeunes et policiers avait eu lieu en juillet dans la ville de Fresnes – précisait que les détenus ayant participé au jeu étaient en détention « pour de courtes peines ».

« D’accord, toutes les personnes (détenues) qui sont là le sont pour une bonne raison et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison, mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu’ils sont des humains comme vous et comme moi », ajoutait-il.