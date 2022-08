Un bilan en (net) recul pour l’athlétisme belge

C’est un fameux paradoxe. L’été où ont été organisés conjointement des Mondiaux et un Euro, les athlètes belges ont fait moins bien au deuxième rendez-vous qu’au premier. Un mois après avoir ramené trois médailles d’Eugene – l’or pour Nafi Thiam (heptathlon) et le bronze pour Bashir Abdi (marathon) et les Tornados (4 x 400 m) –, la délégation belge n’en a décroché que deux à Munich, encore une fois grâce à Thiam (or) et aux Tornados (argent), confirmant qu’elle reste plus que jamais « Nafi et Borlée-dépendante »…