Rentrée scolaire: mettre le Pacte au service d’une génération en reconstruction

Une rentrée normale… Après septembre 2020 marqué par l’épidémie de covid, après son homologue 2021 favorable à un retour en force du virus, après une année chargée en quarantaines et autres restrictions, on est presque étourdi d’imaginer une école « normale ». Une école sans masque, sans demi-groupe, sans apprentissage à distance, sans baromètre des absences, sans fermeture de classes, sans règle absconse, sans… Pourtant, à y regarder de près, cette rentrée n’est pas si classique qu’elle n’en a l’air. D’abord parce qu’il faut définitivement oublier son association historique à la date du 1er septembre. Le retour sur les bancs est désormais fixé au dernier lundi d’août, de quoi inaugurer un calendrier scolaire plus respectueux des rythmes chrono-biologiques de l’élève.