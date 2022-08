Gouvernement fédéral: une rentrée politique sous le signe du budget

Après deux années de fortes dépenses dues aux crises, le gouvernement fédéral s’attellera à un double budget délicat à la rentrée. Il faudra à la fois économiser et investir. Comment ? A chaque couleur sa vision…

Dans ces colonnes fin juillet, le Premier ministre Alexander De Croo l’avait annoncé : outre l’accord salarial, la rentrée politique serait synonyme de (délicates) discussions budgétaires. « L’hiver ne sera pas évident du point de vue économique et énergétique. Nous allons faire un budget pour 2023 et 2024. Sans cela, le dernier exercice, on devra le négocier dans une atmosphère électorale. »