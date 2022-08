Mené 2-4, Malines parvient à renverser Westerlo dans le dernier quart d’heure

À la suite du report des duels Antwerp-Union et Anderlecht-La Gantoise, Malines a clôturé de manière rocambolesque la cinquième journée de championnat de Jupiler Pro League dimanche soir en battant Westerlo 5-4. Si les buts ont plu sur la pelouse malinoise, les rebondissements n’ont pas manqué non plus. Westerlo a ouvert la marque, Malines a repris les devants (2-1) avant de concéder trois buts (2-4). Le KVM a répondu de la même manière et ainsi arraché les trois points à cinq minutes de la conclusion. Au classement, Malines est 8e avec 7 points comme l’Union (9e) et Westerlo recule en 10e position (6 points).

À Malines, Nikola Storm et Boli Bolingoli étant blessés, Danny Buijs les a remplacés par Alessio Da Cruz et Jordi Vanlerberghe. Dans l’autre camp, Jonas De Roeck a fait confiance aux onze joueurs qui ont battu le Standard 4-2. Dans le sillage de leur capitaine Rob Schoofs, les Malinois ont lancé les débats, mais Gaëtan Coucke les a sauvés sur un tir de Tuur Dierckx (17e). Le gardien malinois a encore signé deux arrêts sur des envois de Maxim De Cuyper et d’Igor Vetokele avant de s’incliner sur la troisième tentative de Nene Dorgeles (25e, 0-1). La réplique malinoise n’a pas traîné et après avoir convergé vers le centre du jeu, Da Cruz a isolé Geoffry Hairemans devant Sinan Bolat (39e, 1-1). Malines n’en menait pas large pour autant et Westerlo aurait pris l’avantage si Schoofs n’avait pas repoussé sur la ligne une tête de Vetokele (45e).