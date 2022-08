Assassinat de la fille d’un idéologue proche de Poutine: un groupe russe aurait revendiqué l’attaque

Cet assassinat pourrait avoir de graves conséquences politiques en Russie. Et pousser le président Vladimir Poutine à radicaliser plus encore sa position vis-à-vis de l’Ukraine.

La fille d’un idéologue russe proche du Kremlin, soutien fervent de l’opération militaire russe en Ukraine, Alexandre Douguine, a été tuée samedi soir dans l’explosion de sa voiture dans la région de Moscou, a indiqué dimanche le Comité d’enquête russe.

Un groupe russe inconnu a toutefois revendiqué l’attaque, rapporte The Guardian. C’est un ancien membre de la Douma et exilé en Ukraine, Ilya Ponomarev, qui a diffusé l’information sur sa propre chaîne de télévision. Dans un communiqué qui lui aurait été envoyé, ils indiquent revendiquer l’attaque contre Daria Douguina. « Nous condamnons les instigateurs de la guerre et ceux qui volent le peuple et l’oppriment. Nous déclarons le président Poutine criminel de guerre en ayant amendé la constitution, déclenché une guerre entre les peuples slaves et conduit les soldats russes à une mort certaine et insensée ».