Le premier épisode de la série «House of the Dragon» fait planter le service HBO Max

Le premier épisode de la série dérivée de Game of Thrones a été diffusé à 21h dimanche, heure de New York.

La nouvelle série de HBO House of the Dragon a connu un tel succès dimanche que le service de streaming de la chaîne de télévision américaine payante, HBO Max, a planté pour certains de ses utilisateurs. Cela à l’occasion de la diffusion du premier épisode de la série, préquelle de la populaire Game of Thrones.

House of the Dragon a été mis en ligne à 21h, heure de New York, soit 3h en Belgique. La série se déroule presque 200 ans avant les événements de Game of Thrones, qui a connu un énorme engouement. Selon HBO, le dernier épisode, sorti il y a plus de trois ans, avait ainsi été regardé par plus de 19 millions de personnes.