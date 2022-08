Le Pukkelpop s’est achevé ce week-end, non sans soucis: «C’était un cauchemar»

Le festival Pukkelpop, qui avait été annulé en 2021, s’est terminé ce dimanche lors d’une soirée nuageuse, avec les Britanniques d’Arctic Monkeys sur la scène principale.

Quelques heures plus tôt, Milo Meskens sur la Main Stage et Meau sur la Marquee ont lancé la quatrième et dernière journée de festival. Bring Me the Horizon, Oscar and the Wolf, Boys Noize, Four Tet et Kölsch ont également rythmé le dimanche des festivaliers.