«Attention à la France et attention à l’Europe aussi»: Thierry Henry s’enflamme sur le trio Messi-Neymar-Mbappé

Ce dimanche soir, le PSG a roulé sur le LOSC en clôture de la 3eme journée de Ligue 1 (7-1). Les Parisiens se sont fait plaisir et notamment le trio Mbappé, Neymar et Messi qui ont encore une fois déroulé leur football. Le Bondynois a inscrit un triplé, le Brésilien un doublé, et l'Argentin un but.

Au micro de Prime Video, Thierry Henry a semblé bluffé par l'attitude du trio : « Moi, ce qui m’intéresse, c’est de voir ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font quand ils n’ont pas la balle. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1… ils revenaient toujours défendre ! S’ils continuent comme ça, je vous le dis : attention à la France et attention à l’Europe aussi ! »