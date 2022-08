Des œuvres de Corneille mises aux enchères dès ce lundi (photos)

Guillaume Cornelis van Beverloo, plus connu sous le nom de Corneille, était un peintre, sculpteur, graveur et céramiste né à Liège de parents néerlandais et l’une des principales figures du mouvement artistique avant-gardiste Cobra au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Grand voyageur, Corneille se passionnera entre autres pour les arts africains et introduira dans son œuvre des notes d’exotisme et d’orientalisme.

Parmi les pièces maîtresses mises en vente entre les 22 et 31 août, on notera la présence de L’oiseau multicolore (photo ci-dessus), une broche poinçonnée faisant partie de la collection de bijoux de Corneille, mais aussi Le portrait d’Aïcha, un portrait coloré mêlant fusain, pastels et aquarelle sur papier, signé et daté de la main de l’artiste.