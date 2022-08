Kevin De Bruyne toujours monstrueux: le Belge a délivré un assist somptueux ce dimanche (vidéo)

Manchester City a perdu ses premiers points dimanche à Newcastle (3-3) lors de la troisième journée du championnat d’Angleterre. Kevin de Bruyne qui a joué tout le match avec les Citizens, a donné la passe décisive sur le troisième goal de Bernardo Silva (64e).

Les Mancuniens ont ouvert la marque par Ilkay Gundogan (5e, 0-1) avant d’être renversés par les Magpies vie des buts de Miguel Almiron (28e, 1-1), Callum Wilson (39e, 2-1) et Kieran Trippier (54e, 3-1). Toutefois, les champions en titre ont rapidement réagi et ont arraché un point en quatre minutes grâce à Erling Haaland (60e, 3-2) et Silva (64e, 3-3). Le dernier but des Mancuniens a été concrétisé par Silva, mais c’est bien Kevin De Bruyne qui fait la plus grosse partie du travail.

D’une passe chirurgicale, le Belge a transpercé toute la défense de Newcastle et a enflammé les réseaux sociaux.