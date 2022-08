Marquis Hill revisite son gospel

Editions Records

En 2011, le trompettiste américain Marquis Hill, 35 ans aujourd’hui, avait enregistré New Gospel et cet album l’avait fait connaître. Finis les seconds rôles, Marquis était devenu un leader avec son jazz post-bop, très funky. Onze ans plus tard, le voilà qui réenregistre le même album : New Gospel Revisited. Mais en public, à Chicago. Et entouré de vedettes comme Walter Smith III au sax, Joel Ross au vibraphone, James Francies au piano, Harish Raghavan à la contrebasse et Kendrick Scott à la batterie. Il montre aussi combien il a évolué, combien il maîtrise son art, combien sa musique est fraîche et enthousiasmante. Le trompettiste est aujourd’hui une star de la trompette jazz et de la composition, comme Ambrose Akinmusire ou Christian Scott. Mais cette star n’est pas égocentrique. Dans cet album généreux (13 titres, 1 h 16), il laisse beaucoup d’espace à ses complices et ceux-ci s’y engouffrent avec bonheur. Chacun a même un morceau qui le met en valeur : Joel Ross sur Lullaby, Walter Smith III sur Walter speaks, Kendrick Scott sur Oracle, Harish Raghavan sur Perpetual, James Francies sur Farewell. Mais partout le talent de chacun éclate, et celui de Marquis Hill en premier lieu, écoutez New Gospel pour vous en persuader. Cette musique née de l’écoute de Donald Byrd, d’Art Farmer, du hard-bop des années 60 et de l’amusement funky est énergique sans jamais manquer d’élégance. Un très bel album, dont l’écoute emmène l’auditeur dans le paradis du jazz.