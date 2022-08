Migration: la file ne diminue pas devant les portes du Petit-Château

Lundi matin, 19 mineurs non accompagnés, 153 personnes en famille et 21 hommes isolés ont pu s’enregistrer.

La file de demandeurs de protection internationale était encore importante, lundi matin, devant les portes du centre d’arrivée du Petit-Château, à Bruxelles, géré par Fedasil.

