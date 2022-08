Laufey, Heather Nova...: les quatre disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Laufey, Everything I Know About Love ****

Fille d’une violoniste chinoise et d’un père islandais fan de jazz, Laufey est elle-même violoncelliste et pianiste. Elle aime autant Ella Fitzgerald et Chet Baker que Ravel ou Gershwin et tant son chant que ses compositions sont ceux d’une vraie chanteuse de jazz amoureuse des arrangements luxuriants des comédies musicales des années 50 et 60. Tout cela a beau être très vintage, le chant de Laufey est d’une grande fraîcheur.

Heather Nova, Other Shores ***