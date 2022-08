La vague élastique d’Acoustic Unity

ECM

Gard Nilssen est un batteur norvégien. Il a fondé le trio Acoustic Unity avec son compatriote Andre Roligheten au saxophone et à la clarinette et le contrebassiste suédois Petter Eldh. Leur album Elastic Waves (11 titres, 44 minutes) offre un beau plaisir d’écoute. Chacun contribue aux compositions, tantôt ballades, tantôt rapides. Avec une belle élégance et une osmose étroite. Ça pulse, ça groove, mais avec une certaine retenue comme quand on préfère faire des esquisses que des tableaux : c’est souvent plus beau, plus ouvert, moins enclos. La musique de Nilssen and co est propice précisément aux rêveries. On s’y sent bien et on laisse son esprit divaguer. C’est agréable.