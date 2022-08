Le Standard 12e, Anderlecht hors des playoffs 1: l’observatoire CIES prédit le classement final de la saison en Pro League

L’observatoire du football CIES a publié ce lundi ses projections pour la saison 2022-2023 en D1A. Le principe : prédire le classement final du championnat, « sur base d’un modèle statistique incluant les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l’effectif actuel et les dépenses sur le marché des transferts ».

Et selon les prédictions du CIES, c’est une fois de plus le FC Bruges qui devrait être champion de Belgique, pour la 4e fois consécutive, devant l’Antwerp et le Racing Genk. Derrière, La Gantoise occupe la quatrième place devant Anderlecht, l’Union et le SC Charleroi, qui manqueraient donc tous les Playoffs 1.