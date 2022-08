Le thermomètre va atteindre les 30 degrés: voici les prévisions région par région

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, lundi après-midi, avec un petit risque d’averse sur l’ouest en fin de journée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera plus ensoleillé à la Côte. Les maxima atteindront 22 degrés au littoral et dans les Hautes-Fagnes et 26 à 27 degrés dans le centre.

Le vent de sud-est, virant au sud à sud-ouest ou de directions variées, sera faible à parfois modéré. A la mer, il sera modéré et virera au nord-ouest.