Un homme suspecté d’avoir tué les chiens de sa voisine en son absence: «Pour moi, c’est un crime»

Quelques heures plus tôt, Camille et sa famille prenaient la route des vacances, laissant à leur domicile leurs deux Jack Russel, un mâle et une femelle, ainsi que les deux chihuahuas, Léo et Noisette, de la mère de Camille. « Une voisine de confiance devait venir les surveiller et les nourrir. Les chiens avaient de l’espace dans le jardin », précise Camille Trouvé.

Mais dès le lendemain matin, la jeune femme reçoit un appel de sa voisine, en larmes : « Elle m’annonce qu’un chihuahua est décédé et que le second est dans un état critique. Son train arrière ne tenait que par un bout de peau. » Aussitôt le frère de Camille se rend sur place et emmène en urgence le deuxième chihuahua chez le vétérinaire. Le diagnostic est sans appel : il faut l’euthanasier.

Que s’est-il passé ? Camille consulte à distance les caméras de surveillance de son jardin sur son téléphone. La qualité est médiocre, elle voit seulement ses chiens s’agiter et aboyer. « Et puis j’ai pensé à mon Jack Russel mâle, qui parfois se montre dominant. Je me suis dit qu’il avait peut-être attaqué les deux chihuahuas… J’en ai parlé au vétérinaire, qui m’a conseillé de l’euthanasier. S’il a goûté au sang, il pouvait recommencer. Il représentait un danger pour notre voisine et mon deuxième chien », souffle Camille. Après trois jours de réflexion, elle décide douloureusement de le faire piquer, samedi 13 août. Une décision qu’elle regrette amèrement aujourd’hui…

« Quelque chose de brillant dans la main »

De retour à son domicile, mercredi 17 août, Camille Trouvé tente de reprendre le cours normal de sa vie, mais cette histoire lui reste encore en tête : « Quelque chose clochait. Alors, le vendredi, je me suis levée et j’ai regardé à nouveau les caméras de surveillance sur ma télévision. » Elle remonte jusqu’à la soirée du 9 août aux alentours de 22 heures. « Et c’est là que j’ai vu un voisin se garer devant mon domicile, enjamber le portail, discuter quelques minutes avec un autre voisin et attaquer les deux chihuahuas. Il tenait quelque chose de brillant dans la main. » Une barre de fer ? Un sabre ? Une tringle à rideaux ? Nul ne saurait encore le dire.