Mbappé «enfant gâté»? Thibaut Pinot, pas de cet avis, le défend avec humour (vidéo)

Dans la vie, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et ça, Kylian Mbappé ne peut pas l’empêcher. Ayant fait parler de lui toute la semaine suite à l’affaire avec Neymar, le Français a parfaitement répondu sur le terrain en étant l’auteur d’un triplé hier soir face à Lille (1-7).

Le matin du match, sur les ondes de RMC, le patron de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, Marc Madiot, est revenu sur cette affaire. Et Mbappé en prend pour son grade : « Quand on a les clés du camion, on fait avancer le camion. On ne coupe pas le contact toutes les 5 minutes. Le fautif, c’est Mbappé ! Son attitude sur le terrain lors du dernier match est pourrie. C’est un enfant gâté ! Il est nul dans son attitude. C’est un immense joueur, il sera le meilleur joueur du monde le jour où il saura rassembler autour de lui. »

Un constat très fort qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Thibaut Pinot, cycliste de l’équipe de Marc Madiot, a répondu aux propos de son directeur sportif avec un GIF sur Twitter. On y voit Mbappé en interview, évoquant les critiques. « Vous êtes pas contents ? Triplé », déclarait à l’époque le Français dans une interview pour l’émission Intérieur Sport.