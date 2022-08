Kathy Ingraham: vive les standards

Peirdon Production

C’est le troisième album de la jeune chanteuse de New York Kathy Ingraham. Elle a décidé de rendre hommage aux standards de jazz. « D’abord en l’honneur des compositeurs, qui ont créé ces chansons, enregistrées tant de fois par des artistes différents, c’est la preuve de leur beauté », explique Kathy Ingraham sur son site. « Ensuite parce que j’ai grandi en écoutant cette musique, j’en connaissais les paroles par cœur quand j’étais ado. Et j’ai commencé à les chanter dans un petit restaurant italien de Portland dans le Maine, où je suis née, quand j’étais à l’école secondaire. Les chansons que j’ai choisies sont simplement cool. Eternellement cool. » La chanteuse américaine est bien entourée pour cet album, en particulier par le pianiste Clifford Carter et le trompettiste Randy Brecker. La voix légèrement enrouée et pleine d’émotion de Kathy Ingraham donne un souffle nouveau à ces chansons éternelles : A Taste of honey, Cry me a river, Angel Eyes… Plus une compo d’elle-même, Ceyx & Alcyone, qui s’insère bien dans ce disque.