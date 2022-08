Sorti sur blessure contre Courtrai, Noa Lang pourrait finalement poursuivre l’aventure à FC Bruges: «Il n’est pas contre la possibilité de rester»

Monté à la 71e minute contre Courtrai, Noa Lang s’est blessé, tout seul, quelques instants plus tard en adressant un centre. Resté au sol quelques minutes en se tenant la cheville, le Néerlandais a bien tenté de reprendre sa place sur le terrain, mais a dû jeter l’éponge définitivement à la 76e. Et cette blessure pourrait bien tomber au pire des moments pour l’ailier brugeois, à deux semaines de la clôture du mercato estival, étant donné que Noa Lang avait annoncé publiquement ses envies de départ en fin de saison dernière.

Mais d’après les déclarations sa mère, le joueur néerlandais aurait changé son fusil d’épaule et envisagerait désormais la possibilité de rester à Bruges. « Évidemment, Noa veut atteindre le top mondial un jour mais il ne reste plus qu’une grosse dizaine de jours avant la fin du mercato, donc cela devient court. Et il partira uniquement pour le club idéal. Si ce n’est pas le cas, il va simplement rester », a-t-elle déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad.