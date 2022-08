Quand l’amitié virile devient toxique: «La rupture amicale est beaucoup moins acceptée que la rupture amoureuse »

Un de ces longs week-ends de printemps sur un marché en Wallonie. Entre les stands, des groupes d’hommes et de femmes déguisés se croisent, canette de bière ou d’alcopops à la main. Les défis s’enchaînent pour celui qui enterre « sa vie de jeune homme ». Les blagues potaches et les commentaires sexistes des copains fusent. « Tu dois embrasser une inconnue par surprise, mais une bonne hein ! » La suite du programme est connue de tous ceux qui sont passés par là : toujours plus d’alcool, du foot sous une forme ou une autre, encore plus d’alcool, un barbecue avec beaucoup de viandes et une activité bien associée au genre masculin du type karting ou paintball. Niveau cliché, les filles ne sont pas non plus épargnées par les « EVG » mais c’est une autre histoire. Au final, tous les participants ou presque assureront avoir passé un week-end mémorable dont on reparlera au mariage. Le top.