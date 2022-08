Le prix de l’électricité continue de battre des records en Belgique: voici pourquoi

Les prix à des niveaux historiquement élevés de l’électricité et du gaz naturel se reflètent également dans la facture des ménages.

Les prix explosifs du gaz naturel, la défaillance de plusieurs centrales nucléaires françaises et le faible niveau des eaux font grimper le prix de l’électricité. À cela s’ajoutent l’absence de vent en Europe continentale et des températures qui atteindront à nouveau 30 degrés dans les jours à venir, faisant tourner les climatiseurs et autres ventilateurs très énergivores.