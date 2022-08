Festivals: les Solidarités grandissent aussi

Les Solidarités, du 26 au 28 août. Infos : www.lessolidarites.be

Depuis 2013, Les Solidarités namuroises ont pris l’habitude de clôturer la saison des festivals d’été. En 2019, ils étaient 60.000 à répondre présents à cette manifestation qui tient au mélange des genres, des gens et des cultures afin de promouvoir une société plus juste et solidaire. Le festival, qui se veut familial, a pour lui une Charte des Solidarités consistant à rendre la culture et la fête populaires et accessibles à tous, à respecter l’environnement, à mélanger les genres et donner le goût du vivre ensemble, à rassembler les acteurs de la société civile dans une dynamique fédératrice et inclusive, à être transparent et se fixer des règles éthiques de bonne gouvernance.