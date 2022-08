Charles De Ketelaere a séduit son entraîneur à Milan: «Il va nous donner beaucoup de plaisir»

L’AC Milan n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de l’Atalanta ce dimanche soir (1-1). Tous les trois sur le banc en début de rencontre, Origi, Saelemaekers et De Ketelaere sont entrés en cours de partir mais ils n’ont pas réussi à changer le cours du match, même si l’ancien Anderlechtois a été l’auteur de l’assist sur l’égalisation de Bennacer.

De son côté, CDK n’a pas réussi à se montrer dangereux mais son entrée d’une petite demi-heure a plus à son entraîneur : « Charles est en train de grandir. Il n’a pas encore commencé une rencontre parce qu’il est nouveau et qu’il doit apprendre à connaître ses équipiers. La manière avec laquelle nous jouons demande une grande compréhension. Charles est un joueur avec beaucoup de qualités et il peut facilement garder le ballon, même sous pression. Je l’ai trouvé bon et je suis persuadé qu’il va nous donner beaucoup de plaisir. »