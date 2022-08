Osher Davida sur le point de s’engager au Standard: le joueur israélien passe actuellement sa visite médicale

Arrivé à Liège dimanche, Osher Davida devrait bel et bien signer dans les prochaines heures un contrat de trois ans en faveur du Standard.

L’ailier israélien de 21 ans, qui peut aussi évoluer comme deuxième attaquant, passe ce lundi ses tests physiques et médicaux après lequel son arrivée de Hapoel Tel Aviv sera entérinée. Ce sera, après Noah Ohio et Barrett Laursen, la troisième, mais pas dernière, recrue estivale des Rouches. Osher Davida est connu, en Israël, pour la qualité de ses dribbles et sa vitesse, un ingrédient qui manque fortement au Standard.