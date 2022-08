Le Kinograph s’associe à Flagey et à la Cinematek pour réinventer «Cineflagey»

Souffle nouveau dans le paysage cinématographique bruxellois : dès la rentrée prochaine, les partenaires historiques Cinematek et Flagey s’ouvrent à une nouvelle collaboration avec le Kinograph pour l’exploitation du Studio 5 - Agnès Varda, salle de cinéma située dans les murs de Flagey.

Lancé en 2019 aux anciennes Casernes d’Ixelles (See U), le Kinograph, pop-up cinéma coopératif, trouve ainsi l’opportunité de poursuivre son travail alors que la salle du See U a fermé ses portes pour rénovation. L’objectif des trois partenaires : faire dialoguer le patrimoine cinématographique et les nouvelles sorties en mettant aussi en avant le cinéma belge et le documentaire. Et ainsi couvrir « tout le spectre de l’offre cinématographique » avec des classiques (sur pellicule ou en version restaurée), des nouveautés et des inédits.