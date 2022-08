Amadou Onana revient sur ses débuts avec Everton: «C’est un football différent, je dois encore m’adapter»

Le Diable Rouge, qui vient de fêter ses 21 ans, est revenu sur ses premières semaines à Everton et sur ses débuts en Premier League sur le site d’Everton FC : « L’accueil des supporters était incroyable ! Entendre les supporters chanter mon nom… Je dois les remercier pour ce soutien. L’ambiance était géniale, et nous aurions dû gagner, on a tout donné en fin de match. »

En principe, Onana, qui avait obtenu 9 minutes de temps de jeu lors de ses débuts contre Aston Villa, devrait obtenir plus de minutes contre Fleetwood Town en Carabao Cup mardi et, qui sait, peut-être même obtenir une place dans le onze de base. « J’ai hâte, mais tout commence à l’entraînement, c’est là que je dois aller chercher ma place. De toute façon, je dois encore m’habituer à cette nouvelle compétition. C’est un football différent, avec un rythme différent. C’est plus physique et c’est plus rapide, mais je fais tout ce que je peux pour m’y adapter le plus vite possible. »