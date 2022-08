L’Afsca rappelle des graines

« En accord avec l’Afsca, Biofresh Belgium retire les produits graines de chanvre moulues “Hemp milled whole seed – Original”, graines de chanvre moulues avec graines de lin et de chia “Hemp milled whole seed with flax & chia seeds” et graines de chanvre sans coquille de la marque Linwoods de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d’une plante interdite en Belgique. Biofresh Belgium demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils les ont achetés ; un avoir sera fait en retour. »