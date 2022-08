«Dominique toute seule», la révélation des Rencontres de Huy

Avec une fable sur la solitude et la précarité, une toute jeune compagnie (Au détour du Cairn) a fait sensation aux Rencontres de Théâtre Jeune Public. Une histoire noire d’où jaillit une lumière indéfinissable.

Il y a les créations tape-à-l’œil, littéralement dans le cas d’Œil de Cobra (dès 6 ans) de la Cie La P’tite Canaille, qui déploie un théâtre de marionnettes coloré et rythmé pour raconter la revanche d’une bande d’enfants marginalisés ou harcelés. Il y a les créations à message, à l’image de Dys sur Dys (dès 9 ans) où la Cie Fact décortique le quotidien difficile des enfants dyspraxiques. Une pièce encore un peu brouillonne mais qui procède de personnages désarmés en élans désarmants. Il y a les pièces militantes comme C’est pas cousu d’avance (dès 8 ans) où Aurore Latour et Delphine Veggiotti tricotent une conférence gesticulée sur les dégâts humains et environnementaux de la « fast fashion », une dissertation théâtrale captivante qui scrute les coutures peu reluisantes de ces vêtements vite achetés, vite jetés.