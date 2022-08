Danser pour sortir des cages

Alors que l’on approche doucement de la fin des Rencontres de Huy, la danse jeune public livre deux univers étonnants : « Much Too Much » (Cie des Mutants) et « La Cage » (No Way Back). Deux esthétiques contrastées mais qui, chacune à leur manière, transgressent les limites.

Chez les Mutants, il s’agit de sortir du cadre pour oser l’excès, le trop, le débordement. Chez No Way Back, il s’agit de se libérer d’un destin tout tracé et des barrières psychologiques qu’on s’inflige parfois à soi-même. D’un côté, Much Too Much , de l’autre, La Cage . Deux spectacles on ne peut plus opposés mais qui poursuivent la même trajectoire : transgresser les limites.