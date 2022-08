Sanctions contre le Kremlin: «Les Russes ne sont pas isolés sur la scène internationale»

Les sanctions prises par l’Europe et les Etats-Unis à l’encontre de la Russie ont-elles réussi à isoler Vladimir Poutine sur la scène diplomatique mondiale ? Nous avons posé la question à Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations diplomatiques et directeur du Centre d’études des crises et des conflits internationaux de l’UCLouvain.

La mise au ban du régime russe par les puissances occidentales est-elle une réussite du point de vue géostratégique ?

Non. Sur les six mois écoulés, on peut parler d’un échec ou, en tout cas, certainement d’un semi-échec. Les Russes ne sont pas isolés sur la scène internationale, ils parviennent à voyager : on a vu Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, en Afrique, en Asie centrale, etc.