Sanctions contre la Russie: l’épreuve de force pourrait coûter cher à l’Europe

Six mois après l’invasion russe de l’Ukraine, les sanctions occidentales n’ont pas stoppé la machine de guerre de Vladimir Poutine. L’Union européenne, pourtant, a imposé rapidement des mesures d’ampleur visant, primo, à déconnecter la Banque de Russie et de grandes banques russes du système financier, parallèlement au gel des avoirs extérieurs ; secundo, à restreindre les exportations de produits technologiques, notamment à destination des secteurs de l’énergie et de la construction aéronautique ; tertio, à réduire de 90 % ses achats de pétrole russe d’ici à la fin de l’année et de produits raffinés au début de l’an prochain. Des mesures ont également été prises à l’encontre des oligarques proches du pouvoir.

