Alexandre Douguine, proche de Poutine, réagit à la mort de sa fille

Alexandre Douguine, idéologue réputé proche du Kremlin, a réagi ce lundi à l’attentat ayant causé la mort de Darya, sa fille. Tandis que les services de sécurité russes accusent l’Ukraine et que Vladimir Poutine dénonce un « crime ignoble », le proche du président russe a décrit la mort de sa fille comme un « acte terroriste du régime nazi ukrainien ». Il s’agit des premiers commentaires publics depuis que Darya Douguine est décédée samedi soir.

Alexandre Douguine s’est exprimé via l’application Telegram, affirmant que sa fille a été tuée dans l’explosion de sa voiture « sous ses yeux », lors de son retour d’un festival. Il a ensuite affirmé que sa fille était « une belle fille orthodoxe, une patriote, une reporter de guerre, une experte des chaînes centrales et une philosophe. Ses discours et ses reportages ont toujours été profonds, fondés et sobres ».