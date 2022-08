Alberto Contador ne voit pas Remco Evenepoel remporter la Vuelta: «Qu’il se concentre sur les étapes»

Vainqueur de la Vuelta en 2008, 2012 et 2014, Alberto Contador a évidemment attentif sur le cyclisme actuel, surtout lorsqu’il se dispute dans son pays. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, El Pistolero a avoué ne pas croire à la victoire finale de Remco Evenepoel lors de la Vuelta. « Il se concentre sur les étapes plutôt que sur l’envie de se battre pour le général. Il reviendra un jour pour la victoire finale, mais pas cette année, commente l’Espagnol. On ne peut tirer aucune conclusion pour le moment, on les tirera après la Vuelta. Je ne pense pas qu’il puisse devenir un spécialiste des grands tours comme Pogacar et Vingegaard. »

Même s’il ne voit pas le Brabançon flamand monter sur la plus haute marche du podium espagnol, Contador reste un fan du coureur. « Je crois en lui, c’est un coureur audacieux, il est l’une des grandes attractions de la Vuelta et du peloton en général. »