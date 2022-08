Décisif contre Zulte Waregem, le banc du Sporting Charleroi fait rêver la concurrence

Morioka, Zaroury, Mbenza et Kayembe : voici les noms des joueurs décisifs ce week-end face à Zulte Waregem pour le Sporting de Charleroi après être pourtant sortis du banc des remplaçants. Ces joueurs seraient probablement titulaires dans la majorité des équipes de Pro League et même si des circonstances médicales expliquaient par exemple la montée tardive de Joris Kayembe dans cette rencontre, cela ne change rien au fait que le Sporting de Charleroi dispose d’un noyau extrêmement dense à quasiment tous les postes, même si les absences plus ou moins longues de Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic changent un peu la donne en défense. « Quand on voit les remplacements à Charleroi, je crois qu’il faut juste compter le nombre de matches de D1A des joueurs sur le banc carolo et les changements que nous avons pu faire de notre côté et là, il y a une grande différence », pointait de manière assez lucide le T1 waregemois Mbaye Leye après le revers des siens.