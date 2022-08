Fedasil: «On fabrique du déchet social avec des gens qui se décomposent dans la rue»

La nouvelle organisation des files devant le Petit-Château a aussi un impact sur le personnel, qui craint pour sa sécurité et a de plus en plus de mal à trouver un sens à son travail.

Si la situation s’est encore compliquée ces dernières semaines pour les demandeurs d’asile qui tentent de passer les portes du Petit-Château afin d’obtenir leur droit à l’accueil, elle est aussi devenue très tendue pour le personnel de Fedasil. Clémentine Devaux, responsable du service instroom, qui vérifie le droit à l’accueil des plus vulnérables, tire la sonnette d’alarme : « Cela fait un an que la situation est de nouveau difficile, mais cela n’a jamais été aussi grave. On ne sait même plus où on va mettre les familles. C’est l’enfer en termes de places. » Pour les hommes isolés, ce n’est presque même plus la peine d’espérer. « Ils savent déjà avant d’entrer qu’ils vont ressortir et qu’ils dormiront dans la rue. Leur seul moyen pour obtenir une place est d’arriver à faire condamner Fedasil. Et encore, nous avons un arriéré monstre. »