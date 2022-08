Migration: dans le chaos du Petit-Château

Tous les matins depuis le début de l’été, les demandeurs d’asile s’écrasent et se poussent pendant des heures, espérant décrocher leur droit à l’accueil. La nouvelle organisation impulsée par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), ajoute « des problèmes aux problèmes », selon les ONG. Sur place, la tension est maximale.

Arrêtez de pousser ! » Il est 8 heures, ce lundi matin, au cœur de la capitale de la Belgique. Une dizaine de policiers tentent de canaliser une foule d’hommes compressés entre les murs du Petit-Château et des barrières Nadar qui penchent de plus en plus vers le sol. Ces migrants venus du Brésil, d’Afghanistan ou d’Erythrée font la file pour démarrer leur procédure d’accueil. L’atmosphère est tendue. La plupart des candidats à l’asile savent qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde. Mamadou en est à sa deuxième tentative. « Je dors dans la rue depuis cinq jours. Ici, je ne connais personne. J’ai fui la guerre de Guinée-Bissau, en passant par le Sénégal puis l’Espagne. Cela fait cinq mois que je vis dehors. J’espère que la Belgique est ma dernière étape. »