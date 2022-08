Transport: un couloir marchandises pour le train à Bruxelles

Pour l’économie européenne, pour la mobilité en Belgique ou le plan Good Move à Bruxelles, le train est doté de nombreuses vertus, écologiques et économiques, pour concurrencer le secteur routier. Le gouvernement fédéral et son ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) en tête, ont pour objectif de doubler la part du train dans le transport des voyageurs (de 8 % actuellement à 15 %), mais aussi la part des marchandises (de 12 % à 20 %). Trente tonnes de plus sur un train, c’est un camion de moins sur l’autoroute.

La situation de la Belgique en fait un carrefour européen important. Or, le réseau ferroviaire belge est construit en étoile, avec Bruxelles et sa jonction Nord-Midi en son centre. Ce qui pose un problème pour le transport des marchandises, interdites de passage par la jonction déjà saturée par le trafic passagers et dont les tunnels sont incompatibles avec la nature de certains produits transportés.