Vuelta: Remco Evenepoel en terrain conquis au Pays Basque

Le 9 avril dernier, au pied du sanctuaire d’Arrate qui domine la ville de Bilbao par ses chemins pentus et escarpés, Remco Evenepoel attendait sans intérêt son passage sur le podium final du Tour du Pays Basque. Leader de la course, il avait tout perdu ce jour-là, sauf ce maillot bleu de meilleur jeune, désolante consolation. « Je sais que je vais pleurer mais dans l’intimité », dira-t-il les larmes dans les yeux, le regard perdu dans des pensées sombres.

Ce jour-là, donc, le Belge avait été attaqué par plusieurs… équipes. Roglic avait lancé la première salve pour lancer son équipier, un certain Jonas Vingegaard. Puis l’équipe Ineos avait amorcé une contre-attaque violente qui permit plus tard à Daniel Felipe Martinez de prendre le pouvoir avec l’aide de son plus précieux allié dans le final, un certain… Evenepoel, épuisé par une poursuite de plus de 40 kilomètres et auquel il manqua cinq malheureuses secondes pour accrocher un podium qu’il n’aurait pas volé.