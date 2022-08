Les personnes atteintes de problèmes de santé mentale sont plus touchées par le covid

Une étude des Mutualités libres, livrée en primeur au « Soir », met en lumière une nouvelle fois le lien entre troubles de la santé mentale et hospitalisation pour Covid-19. Les personnes souffrant de problèmes mentaux ont 62 % de risques en plus d’être hospitalisées en raison du virus.

La pandémie aura laissé des séquelles difficilement réparables. Plus de deux ans après l’apparition du virus du Covid-19, de nouveaux éléments pointent le bout de leur nez et sont parfois même inattendus. Si peu de personnes ont été épargnées par le covid-19, le virus a fait davantage de ravages auprès des personnes atteintes de troubles mentaux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon une vaste étude menée par les Mutualités libres auprès de plus de deux millions de leurs affiliés, les personnes souffrant de problèmes mentaux ont 62 % de risques en plus d’être hospitalisées.