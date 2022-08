Le capitaine va-t-il rester? à l’Union, on retient son souffle pour Teddy Teuma

Alors que l’été 2021 avait été relativement tranquille pour l’Union qui n’avait perdu aucun cadre et s’était légèrement renforcée, la période estivale 2022, elle, est nettement plus agitée. La « faute » à une dernière saison exceptionnelle qui a forcément attiré la convoitise d’autres écuries. Mais également attisé les envies de départ de certains. À commencer par Felice Mazzù, le coach de l’USG ces deux dernières saisons parti chez le voisin anderlechtois et remplacé par son adjoint Karel Geraerts. Niveau joueurs, Deniz Undav s’est établi à Brighton où il a disputé ses toutes premières minutes contre Manchester United le 7 août dernier. Et lors de son voyage vers l’Angleterre, l’Allemand n’était pas seul puisque Kaoru Mitoma a aussi rejoint les Seagulls (et est déjà monté deux fois au jeu). Tandis que Casper Nielsen a, pour sa part, opté pour le Club de Bruges après un très long bras de fer avec la direction saint-gilloise. Sans oublier les départs de deux serviteurs du club : Damien Marcq et Jonas Bager, partis au Sporting de Charleroi.