Guerre en Ukraine: dans le Donbass, des civils sur le chemin de l’exil

Il est trois heures et demie du matin, et Kramatorsk sursaute. Un énorme « bang » sourd retentit ; une onde de choc, même à travers les murs. Le jour levé, quelques passants s’arrêtent sur le bord de la rue de l’Aéroclub, où a été déplacé l’énorme fût tombé du ciel. « C’est un missile S-300, il y a même marqué l’année de production, 1985 », indique un policier. Désormais, l’armée russe utilise ce type de missiles sol-air sur des cibles urbaines, de façon imprécise.

Cette fois, c’est tombé dans le jardin d’Oleksandr, un père de famille trentenaire. « C’est bizarre, j’ai eu très soif pendant la nuit et je me suis levé », raconte-t-il. « J’avais le verre en main, à la fenêtre, et il y a eu un grand éclat de lumière. » Un cratère s’est formé dehors et la maison est criblée d’éclats. Miraculeusement, pas une seule victime : Oleksandr s’en tire avec quelques plaies minimes.