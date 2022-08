Le météorologue David Dehenauw a indiqué ce lundi que ce mois d’août pourrait être le plus chaud depuis 1833, si les prévisions venaient à le confirmer.

Selon le météorologue et chef de travaux à l’IRM David Dehenauw, ce mois d’août pourrait être le plus chaud depuis 1833, avec une moyenne de 21,4 degrés. Il tempère ensuite, affirmant attendre le résultat des prévisions, qui viendraient confirmer son propos. Mais cet été est d’ores et déjà enregistré comme étant exceptionnel.

Dans un tweet, David Dehenauw affirme que « Dans ce cas, l’été devient avec une température moyenne de 19,6 degrés le deuxième plus chaud après celui de 2003 (19,7) ».