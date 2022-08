L’euro s’échange à moins d’un dollar

L’euro est passé ce lundi sous le seuil de parité avec le dollar, plombé par la crise énergétique qui menace de plonger l’Europe dans la récession et la remontée plus marquée des taux d’intérêt américains. En fin d’après-midi, la monnaie unique s’échangeait ainsi sur le marché des changes contre 0,9941 dollar. Mi-juillet, l’euro était déjà passé brièvement sous ce seuil, mais s’était ensuite légèrement repri s, évoluant ces dernières semaines aux alentours de 1,02 dollar. Cette faiblesse de l’euro s’explique par le fait que les économies européennes sont plus affectées par les retombées de la crise en Ukraine, notamment l’envolée du prix du gaz sur le vieux continent, alors qu’il a à peine augmenté outre-Atlantique. Historiquement, l’euro n’avait plus été aussi faible face au billet vert depuis… 2002. Mais il faut cependant rappeler que la monnaie unique, qui valait 1,14 dollar lors de son introduction au 1er janvier 1999, s’était rapidement dépréciée et évoluait aux alentours de 0,9 dollar en 2001.