Trafic de drogue: les bourgmestres attendent du fédéral surtout des moyens

Les bourgmestres des grandes villes ne veulent pas spécialement obtenir plus de pouvoir pour lutter contre le trafic de drogue. Il leur faut surtout plus d’hommes sur le terrain, et plus de moyens judiciaires.

Un dossier chaud attend la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), dès la rentrée parlementaire. Face à la flambée de violence liée au trafic de stupéfiants à Anvers et dans ses environs, l’ancienne avocate a annoncé, dimanche, le dépôt d’un avant-projet de loi pour augmenter le pouvoir des bourgmestres, en leur offrant une plus large possibilité de fermetures de commerces. Il sera présenté au conseil des ministres après l’été. Avec cet avant-projet dit « d’approche administrative », la ministre Annelies Verlinden veut conférer aux autorités locales un nouveau cadre juridique pour lutter contre ce phénomène. A savoir ? « Les autorités locales détectent de plus en plus de signaux indiquant que des entreprises sont utilisées comme couverture pour le blanchiment d’argent et le commerce illégal. Ce phénomène est connu de tous : des coiffeurs sans clients, des pizzerias où aucune pizza n’est vendue et des stations de lavage desquelles ne sort aucune voiture propre », illustre Annelies Verlinden.