Violences liées à la drogue à Anvers: Bart De Wever réclame une réunion du Conseil national de sécurité

« Cependant, organiser un Conseil national de sécurité autour de cette problématique maintenant n’est vraiment pas la solution », a-t-elle expliqué. « En mars, une consultation a eu lieu avec les bourgmestres de Rotterdam et d’Anvers. Des actions concrètes y ont été convenues, telles qu’une mise à jour du plan de lutte contre le trafic de drogue ’Stroomplan’», précise la ministre. « Entre-temps, nous avons également renforcé la police judiciaire fédérale, et nous poursuivrons ce mouvement. Nous devons maintenant traduire ces accords sur le terrain, et non pas créer de nouveaux organes de consultation. »