Zizou Bergs, Ysaline Bonaventure et Yanina Wickmayer fixés sur leur sort en qualifications à l’US Open

Zizou Bergs, Ysaline Bonaventure et Yanina Wickmayer connaissent leur adversaire au premier tour des qualifications de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, qui débutent mardi, à l’issue du tirage au sort lundi à New York.

Au premier tour, Bergs, 23 ans et 155e mondial, sera opposé à l’Argentin Renzo Olivo, 30 et 177e mondial. Il s’agira de la première confrontation entre les deux joueurs.