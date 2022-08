Jonathan, symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, est décédé

Le 8 février 2011, à Marquette-lez-Lille, après six années de harcèlement à l’école et au collège, Jonathan Destin, alors âgé de 16 ans, tentait de mettre fin à ses jours en s’immolant avant de se jeter dans la Deûle. Il survit mais est brûlé à 72 %. S’en suivront deux mois et demi dans le coma, vingt-trois opérations et une hospitalisation de trois ans.

« Libérer la parole, c’est la première chose à faire »

Depuis, Jonathan Destin, originaire de Marquette-lez-Lille, était devenu le symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire. Il avait multiplié les interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les ados. « Cet acte-là, je le regrette tous les jours », disait-il en mai dernier à une classe de Jeumont. Jonathan Destin avait aussi raconté son histoire dans un livre, Condamné à me tuer (éditions XO, 2013), qui avait été adapté en téléfilm en 2018 par TF1.

En octobre 2019, à l’occasion d’une grande campagne contre le harcèlement scolaire qu’il avait parrainée aux côtés de Nicola Sirkis et de La Voix du Nord, le jeune homme avait indiqué que « libérer la parole, c’est la première chose à faire. C’est le geste qui sauve. Ensuite, dire ce que risquent les harceleurs au niveau pénal, c’est très bien aussi car souvent les enfants pensent que c’est juste un jeu. J’ai envie que les choses bougent. Le harcèlement, pour l’arrêter, il faut en parler. » Dans cette même interview, Jonathan Destin disait avoir « encore des choses à faire sur cette Terre, et notamment défendre cette cause ».

La ville de Marquette-lez-Lille en deuil

La mort de Jonathan Destin plonge la petite ville de Marquette-lez-Lille dans la tristesse. « Je suis particulièrement affecté par sa mort, sa vie a été terrible dès son plus jeune âge », commente Dominique Legrand, maire de Marquette-lez-Lille en référence au harcèlement scolaire dont le jeune homme avait été victime. « Je sais qu’il souffrait beaucoup de ses brûlures et des nombreuses opérations qu’il avait subies », ajoute l’élu.