Soumis aux images de bombardements et autres exactions russes en Ukraine, nous avons posé l’aide immédiate et généreuse aux réfugiés ukrainiens comme une évidence. Mais c’est comme si cette guerre-là et cette générosité-là en effaçaient d’autres.

C’est l’angle mort de l’actualité, l’angle mort des malheurs du monde. Depuis la pandémie, depuis le déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine, depuis l’explosion des prix de l’électricité, du diesel, le sort des demandeurs d’asile non ukrainiens a régressé encore davantage dans l’ordre des priorités. Comme si, depuis trois ans, il n’y avait plus de bateaux remplis d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient leur guerre et traversent des mers au péril de leur vie. Ces gens-là ont comme disparu des radars alors qu’ils revenaient jusque-là régulièrement à la une de l’actualité – le plus souvent quand un drame s’était produit et que des corps morts soudain flottaient à la vue de tous au bord des côtes européennes.